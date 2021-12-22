ВОЗ: омикрон-штамм коронавируса выявили в 106 странах мира

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Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 106 государствах, следует из данных еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ: омикрон-штамм коронавируса выявили в 106 странах мира
  • Reuters
  • © Pedro Nunes

«По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) омикрон-вариант обнаружен в 106 странах», — сообщили в ВОЗ.

В организации подчеркнули, что общий риск, связанный с штаммом «омикрон», остаётся по-прежнему очень высоким.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что новый штамм COVID-19 распространяется значительно быстрее, чем «дельта».

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