В «Векторе» рассказали о разработке способного определять штамм коронавируса теста

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Научные организации Роспотребнадзора разработали тесты, способные определять штамм коронавируса.
В «Векторе» рассказали о разработке способного определять штамм коронавируса теста
  • РИА Новости

Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно разработаны тест-системы, которые не только позволяют выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют вариант «омикрон», — цитирует РИА Новости Максютова.

Сейчас тест-системы проходят лабораторные исследования, пояснил он.

Ранее в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России сообщили, что невакцинированные люди с факторами риска тяжелее переносят заболевание при инфицировании омикрон-штаммом.

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