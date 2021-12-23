Психотерапевт Мещерина назвала способ помочь детям с учёбой

Психотерапевт, семейный психолог, эмоционально-фокусированный терапевт Виктория Мещерина рассказала, как родители могут помочь детям в освоении учебного материала.

Когда у ребёнка что-то не получается в школе, есть только один путь — поддерживать и помогать, сказала специалист в беседе с сайтом Pravdа.Ru.

«Дело в том, что практически весь привычный родительский арсенал — угрозы, обещания отменить Новый год, не подарить подарки, скандалы, крики и ругань — приводит к обратному результату», — отметила психолог.

Мещерина уточнила, что в состоянии стресса ребёнок перестаёт учиться, развиваться и теряет контакт с родителями.

«Остаётся только пожелать родителям терпения и сил, потому что всё, что нужно детям, — спокойное участие в процессе, который происходит», — заключила она.

Ранее психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.