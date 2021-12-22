Диетолог Дианова дала советы по питанию для восстановления после COVID-19

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова дала советы по питанию для восстановления после COVID-19.

В беседе с «Радио 1» она заявила, что питание нужно рассчитывать индивидуально.

«Если у человека есть какие-либо хронические заболевания ЖКТ, скорее всего, при коронавирусе они обострятся. Основные принципы диетотерапии зависят от тех ограничений, которые связаны с конкретным поражённым органом», — сказала эксперт.

По её мнению, желательно полностью отказаться от жарки в масле. Как считает Дианова, лучший способ приготовления — на пару.

«В каждом приёме пищи человек должен давать себе примерно одни и те же компоненты, но в разных пропорциях. В каждый приём пищи всегда должны входить белок, небольшое количество сложных углеводов и обязательно клетчатка», — отметила диетолог.

Как добавила Дианова, основным можно сделать так называемый стол №5.

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