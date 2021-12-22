Госдума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта.

Законопроект предусматривает освобождение от прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются гражданами исключительно в личных целях.

Техосмотр останется обязательным для такси и транспорта для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях.

Ранее стало известно, что закон об отмене техосмотра для личного автомобильного транспорта включили в повестку заседания Совета Федерации на 24 декабря.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в России важно принять до конца года.

Он отметил, что данное решение коснётся около 50 млн транспортных средств.