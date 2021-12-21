Госдума во втором чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Законопроект предусматривает освобождение от прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются гражданами исключительно в личных целях.
Отмечается, что законопроект был принят единогласно.
Ранее стало известно, что закон об отмене техосмотра для личного автомобильного транспорта включили в повестку заседания Совета Федерации на 24 декабря.
В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в России важно принять до конца года.
Он отметил, что данное решение коснётся около 50 млн транспортных средств.