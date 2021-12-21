Госдума во втором чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра

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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта.
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Законопроект предусматривает освобождение от прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются гражданами исключительно в личных целях.

Отмечается, что законопроект был принят единогласно.

Ранее стало известно, что закон об отмене техосмотра для личного автомобильного транспорта включили в повестку заседания Совета Федерации на 24 декабря.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в России важно принять до конца года.

Он отметил, что данное решение коснётся около 50 млн транспортных средств.

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