Володин высказался о сроках принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца года.

Соответствующий пост он написал в своём Telegram-канале.

«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснётся около 50 млн транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», — отметил он.

Он добавил, что техосмотр остаётся обязательным для такси, автобусов и грузовиков в области коммерческих, пассажирских перевозок.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.