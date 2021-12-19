Володин высказался о сроках принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра
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Соответствующий пост он написал в своём Telegram-канале.
«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснётся около 50 млн транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», — отметил он.
Он добавил, что техосмотр остаётся обязательным для такси, автобусов и грузовиков в области коммерческих, пассажирских перевозок.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.