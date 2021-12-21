Закон об отмене техосмотра включили в повестку Совфеда на 24 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на размещённую Совфедом информацию.
В ноябре Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в России важно принять до конца года.
Он отметил, что данное решение коснётся около 50 млн транспортных средств.
По словам спикера нижней палаты парламента, техосмотр остаётся обязательным для такси, автобусов и грузовиков в области коммерческих, пассажирских перевозок.