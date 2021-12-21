Закон об отмене техосмотра включили в повестку Совфеда на 24 декабря

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Закон об отмене техосмотра для личного автомобильного транспорта включили в повестку заседания Совета Федерации на 24 декабря.
Закон об отмене техосмотра включили в повестку Совфеда на 24 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на размещённую Совфедом информацию.

В ноябре Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в России важно принять до конца года.

Он отметил, что данное решение коснётся около 50 млн транспортных средств.

По словам спикера нижней палаты парламента, техосмотр остаётся обязательным для такси, автобусов и грузовиков в области коммерческих, пассажирских перевозок.

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