Диетолог Чедия рассказала о пользе куриного мяса

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Чедия рассказала, какое мясо курицы — красное или белое — более полезно.
Диетолог Чедия рассказала о пользе куриного мяса
  • Pixabay

«Белое мясо — это грудка курицы, красное — все остальные части. Красное мясо содержит большое количество железа, цинка, достаточно много витаминов группы B, нормализует обменные процессы в организме. Белое мясо легче и быстрее усваивается, там значительно меньше жира, чем в красном мясе, и, естественно, меньше холестерина, поэтому белое мясо чаще используется в диетическом питании. При ожирении, сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта чаще используется белое мясо», — уточнила она в эфире радио Sputnik.

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