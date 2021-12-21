Мурашко: в России 634 тысячи пациентов с коронавирусом получают медицинскую помощь

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране всего 634 тыс. пациентов c COVID-19 получают медпомощь, при этом 495 тыс. лечатся амбулаторно.

«На сегодняшний день медицинскую помощь получают 634 тыс. пациентов, имеющих диагноз «новая коронавирусная инфекция», 495 тыс. получают эту помощь амбулаторно и 138 тыс. человек лечатся сегодня в стационарах», — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он также уточнил, что в тяжёлом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 4400 человек.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. В документе также прописана вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU также назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.