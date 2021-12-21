Диетолог Мухина рассказала о возможных рисках «зимних» диет

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о возможных рисках «зимних» диет и их негативном влиянии на организм.

В беседе с Nation News Мухина отметила, что из-за резких ограничений в еде в организме увеличивается дефицит железа. При таком состоянии диеты противопоказаны, считает эксперт.

«Если падает депо железа, то нарушается работа гормонов. Наряду с этим практически у всех есть дефицит витамина D. А из-за того, что зимой организм не получает в достаточном количестве данный витамин от солнца, диеты именно в этот период становятся одними из самых опасных», — объяснила диетолог.

Кроме того, Мухина добавила, что похудение зимой может быть чревато снижением сопротивляемости организма инфекциям.

«Зимой я рекомендую есть сало... Нужно есть всё, что даёт энергию. При этом очень важно пить много горячей воды и напитков», — заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.