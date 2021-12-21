Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году

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Президент России Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году.
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — говорится в документе.

Ранее Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года.

8 декабря Госдума приняла данный законопроект в третьем чтении.

Накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года: отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам.

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