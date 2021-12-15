Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
8 декабря Госдума приняла данный законопроект в третьем чтении.
Накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года: отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.
В конце сентября газета «Коммерсантъ» писала, что Минфин России поддержал предложение о трансформации замороженной накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования в добровольную стандартизированную схему.