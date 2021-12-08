Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года
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Об этом сообщает РИА Новости.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года.
Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчёта размера пенсии.
В конце сентября «Коммерсантъ» сообщил, что Министерство финансов России поддержало предложение о трансформации замороженной накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования в добровольную стандартизированную схему.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил увеличить длительность отпуска работающих пенсионеров до 31 дня.