Минтруд подготовил новые правила получения пенсий для двух категорий россиян

Минтруд подготовил поправки, изменяющие порядок начисления пенсий для граждан, имеющих право получения пенсионных накоплений всей суммой сразу, сообщает газета «Московский комсомолец».

Отмечается, что к данным гражданам относятся те, кто получает пенсию по потере кормильца или инвалидности, а также те, у кого слишком мал трудовой стаж для начисления им пенсии по старости.

Согласно данным газеты, подать заявление на единовременную выплату теперь можно будет через портал госуслуг.

Повторно обратится за выплатой можно будет только через пять лет.

Новый порядок предположительно начнёт действовать с 1 июля.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2021 года для трёх категорий пенсионеров ожидается увеличение размера денежных выплат.

Также с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Минтруда.