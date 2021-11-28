Трём категориям пенсионеров увеличат размер выплат с 1 декабря

С 1 декабря 2021 года для трёх категорий пенсионеров ожидается увеличение размера денежных выплат.

По данным газеты «Московский комсомолец», пенсию повысят гражданам, которые отметят в ноябре 80-летний юбилей — в среднем выплаты вырастут в два раза до 12 тыс. рублей.

«В России проживают свыше 4,6 млн россиян в возрасте 80 лет и выше... Деньги в нашем профицитном бюджете есть, и нужно успеть отдать должное людям, повидавшим в жизни и войны, и разруху», — заявил экономист Андрей Лобода.

Прибавка также положена и для пенсионеров, которые работали до августа 2021 года и уволились в последний летний месяц. С 1 декабря для них предусмотрено начисление автоматической прибавки к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

Кроме того, повышенную пенсию смогут получать граждане России, которые подали заявление на перерасчёт — надбавки будут начислены автоматически.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Минтруда.

В частности, пенсионеры смогут получать накопительную часть выплат от Пенсионного фонда России (ПФР), если её ранее выплачивал негосударственный пенсионный фонд, который прекратил деятельность.