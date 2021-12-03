Минтруд предложил дистанционно назначать выплату пенсионных накоплений

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект приказа, в котором предлагается разрешить обращаться за установлением единовременной выплаты средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд в дистанционном формате.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на представленный на общественное обсуждение проект приказа ведомства.

Согласно проекту документа, в случае обращения в электронном формате необходимо будет предоставлять документы через портал госуслуг.

Отмечается, что выплату производит ПФР или НПФ в зависимости от того, где у граждан формировались накопления.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2021 года для трёх категорий пенсионеров ожидается увеличение размера денежных выплат.

Также с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Минтруда.

В частности, пенсионеры смогут получать накопительную часть выплат от Пенсионного фонда России, если её ранее выплачивал негосударственный пенсионный фонд, который прекратил деятельность.