Минтруд предложил дистанционно назначать выплату пенсионных накоплений
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- РИА Новости
Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на представленный на общественное обсуждение проект приказа ведомства.
Согласно проекту документа, в случае обращения в электронном формате необходимо будет предоставлять документы через портал госуслуг.
Отмечается, что выплату производит ПФР или НПФ в зависимости от того, где у граждан формировались накопления.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2021 года для трёх категорий пенсионеров ожидается увеличение размера денежных выплат.
Также с 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Минтруда.
В частности, пенсионеры смогут получать накопительную часть выплат от Пенсионного фонда России, если её ранее выплачивал негосударственный пенсионный фонд, который прекратил деятельность.