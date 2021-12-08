В России предложили увеличить продолжительность отпуска работающих пенсионеров

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить длительность отпуска работающих пенсионеров до 31 дня. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В России предложили увеличить продолжительность отпуска работающих пенсионеров
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В обращении он отметил, что в соответствии с законодательством работающие пенсионеры имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 дней и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 14 дней.

В то же время несовершеннолетним работающим в настоящее время предоставляется оплачиваемый отпуск до 31 календарного дня, добавил он.

«В целях поддержки граждан, получающих пенсию по старости и продолжающих трудовую деятельность, многие из которых в силу возраста имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в дополнительном отдыхе, прошу вас оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан до 31 календарного дня, оставив при этом право на дополнительный отпуск сроком до 14 дней без сохранения заработной платы», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовил новые правила получения пенсий для двух категорий россиян.

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