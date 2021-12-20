Терапевт Асанов рассказал о допустимой норме употребления сладостей

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал о допустимой норме употребления сладостей.

«Следует помнить, что сахар содержится не только в сладком, но и практически во всех продуктах, что мы потребляем. Разница между добавленными в продукты сахаром и продуктами, содержащими сахар, в том, что последние относятся к здоровой пище, содержащей клетчатку, воду и другие микроэлементы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, совсем другое дело — конфеты, выпечка, напитки с добавлением сахара.

Как отметил Асанов, норма взрослого человека составляет 40 — 75 граммов сахара в день, что включает и сладости, и фрукты, и любые другие продукты.

«Самыми опасными сладостями можно считать карамельки, ведь это, по сути, один сахар. Также стоит остерегаться мармеладок, драже и других сладостей яркого цвета с обилием красителей», — полагает он.

Самыми безопасными врач считает те, что сделаны на основе сухофруктов и орехов, но это не значит, что их можно есть бесконтрольно.

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