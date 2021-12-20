В центре Чумакова рассчитывают на регистрацию ВОЗ вакцины «КовиВак» в течение полугода

В центре им. Чумакова надеются в первой половине 2022 года получить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) регистрацию своей вакцины «КовиВак». Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» заявил директор учреждения, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

«Мы работаем над этим, полгода где-то займёт», — приводит Интерфакс его заявление.

Ранее в Минздраве Белоруссии выдали разрешение на ввоз и использование российской вакцины от коронавируса «КовиВак» на территории республики.

В ноябре в центре им. Чумакова начали разработку двух вакцин для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма COVID-19.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что в стране ещё две вакцины от коронавирусной инфекции проходят доклинические исследования.