Минздрав Белоруссии одобрил использование вакцины «КовиВак» в республике

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В Минздраве Белоруссии выдали разрешение на ввоз и использование российской вакцины от коронавируса «КовиВак» на территории республики.
Минздрав Белоруссии одобрил использование вакцины «КовиВак» в республике
  • РИА Новости

«Министерством здравоохранения Республики Беларусь в соответствии со статьёй 27 закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. №161-З «Об обращении лекарственных средств» выдано разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что 6 декабря вакцина уже поступила на аптечный склад. В период с 13 по 15 декабря более 300 тыс. доз направили во все регионы Белоруссии.

Ранее сообщалось, что центр им. Чумакова проведёт исследования омикрон-штамма коронавируса для определения эффективности вакцины «КовиВак».

По словам гендиректора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, в настоящее время вакцина «КовиВак» эффективна против всех известных мутаций коронавируса.

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