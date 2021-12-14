Центр Чумакова определит эффективность вакцины «КовиВак» против омикрон-штамма
- © Павел Лисицын
- РИА Новости
«Мы планируем провести исследования штамма «омикрон» для определения, насколько эффективна вакцина «КовиВак», — сказал ТАСС генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
При этом он добавил, что в настоящее время вакцина «КовиВак» эффективна против всех известных мутаций коронавируса.
Ишмухаметов выразил уверенность, что омикрон-штамм не станет исключением.
В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцина «Спутник V» будет защищать от штамма коронавируса «омикрон», но вопрос в конкретных цифрах.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».