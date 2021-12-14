Центр Чумакова определит эффективность вакцины «КовиВак» против омикрон-штамма

Центр имени Чумакова проведёт исследования омикрон-штамма коронавируса для определения эффективности вакцины «КовиВак».

«Мы планируем провести исследования штамма «омикрон» для определения, насколько эффективна вакцина «КовиВак», — сказал ТАСС генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

При этом он добавил, что в настоящее время вакцина «КовиВак» эффективна против всех известных мутаций коронавируса.

Ишмухаметов выразил уверенность, что омикрон-штамм не станет исключением.

В свою очередь, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцина «Спутник V» будет защищать от штамма коронавируса «омикрон», но вопрос в конкретных цифрах.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».