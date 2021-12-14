Гинцбург высказался об эффективности «Спутника V» против «омикрона»
- Reuters
«Я думаю, что защита определённая будет, а какая там определённая защита, в каких цифрах она будет выражена — вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
По его словам, после ответа на этот вопрос можно будет отвечать на все другие вопросы по эпидемиологии нового штамма.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские учёные в течение двух недель проверят эффективность отечественных вакцин против штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.