Гинцбург высказался об эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцина «Спутник V» будет защищать от штамма коронавируса «омикрон», но вопрос в конкретных цифрах.

«Я думаю, что защита определённая будет, а какая там определённая защита, в каких цифрах она будет выражена — вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, после ответа на этот вопрос можно будет отвечать на все другие вопросы по эпидемиологии нового штамма.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские учёные в течение двух недель проверят эффективность отечественных вакцин против штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.