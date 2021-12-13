Российские учёные в течение двух недель проверят эффективность вакцин против «омикрона»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские учёные в течение двух недель проверят эффективность отечественных вакцин против штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.

Об этом она сказала в Госдуме.

«При этом хочу сказать, что наши учёные изучают этот штамм с точки зрения защитных свойств вакцин, которые зарегистрированы на территории России, и также, как и в других государствах, в ближайшие две недели дадут нам данные, насколько наши лекарственные препараты эффективны», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Голикова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся в Россию граждан.

Как рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, пациенты, у которых выявлен «омикрон», ранее прошли вакцинацию от COVID-19.