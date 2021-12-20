Диетолог Дюваль перечислила способы избежать переедания в новогоднюю ночь

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Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как обезопасить себя от переедания в праздничную ночь.
Диетолог Дюваль перечислила способы избежать переедания в новогоднюю ночь
  • Pixabay

«Самый простой способ уберечь себя от переедания — начать трапезу с 200 граммов свежих овощей. Ведь сейчас стало популярно ставить на праздничный стол обычные овощи в виде нарезки или же простой овощной салат», — сказала диетолог в беседе с Nation News.

Кроме того, Дюваль посоветовала не сочетать солёную селёдку с запечённой свининой и салатом с колбасой — это может негативно сказаться на здоровье печени и поджелудочной железы. 

Также она предостерегла от экспресс-диет накануне Нового года. По словам диетолога, начинать худеть лучше за месяц до праздника, а заканчивать примерно за пять дней до большого застолья.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

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