В Татарстане зарегистрировали 99 случаев коронавируса за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 99 случаев коронавируса за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 99 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 41 667. Из больниц выписаны 34 749 жителей, в том числе 72 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ростовской области получить плановую медпомощь вновь будет возможно с 20 декабря, передаёт rostovgazeta.ru. С понедельника в регионе ослаблены ограничения по COVID-19. Приём пациентов будет вестись в 27 муниципалитетах.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».

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