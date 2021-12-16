Вирусолог Чепурнов высказался о ситуации вокруг штамма «омикрон»

Профессор вирусологии Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, высказался о ситуации вокруг штамма коронавируса «омикрон».

«Через две недели будет ясна более полная картина по тяжести заболевания, и высоки шансы, что у переболевших и вакцинированных есть защита от нового штамма», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам вирусолога, в настоящее время важно привить непривитых граждан и пройти ревакцинацию тем, у кого подошёл срок.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».