В Роспотребнадзоре назвали возможную причину отравления детей в школе-интернате Тувы

Золотистый стафилококк выявлен в капустном салате после отравления 116 детей в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус». Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак.

«Установлен вероятный источник инфекции, которым явился персонал пищеблока кадетского корпуса», — цитирует ТАСС Салчак.

По результатам лабораторных исследований, сегодня патогенный стафилококк обнаружен и у работников пищеблока, и у детей.

Как уточняется, также было выявлено инфицированное готовое блюдо — салат капустный с яблоками.

16 декабря глава региона Владислав Ховалыг сообщил, что число детей с отравлением в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус» возросло до 116.

Ранее в МЧС сообщили, что из республиканской школы-интерната в Кызыле (Тува) из-за пищевого отравления госпитализировали более 70 детей.

Позднее по факту ЧП возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.