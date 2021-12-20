В Роспотребнадзоре назвали возможную причину отравления детей в школе-интернате Тувы
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«Установлен вероятный источник инфекции, которым явился персонал пищеблока кадетского корпуса», — цитирует ТАСС Салчак.
По результатам лабораторных исследований, сегодня патогенный стафилококк обнаружен и у работников пищеблока, и у детей.
Как уточняется, также было выявлено инфицированное готовое блюдо — салат капустный с яблоками.
16 декабря глава региона Владислав Ховалыг сообщил, что число детей с отравлением в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус» возросло до 116.
Ранее в МЧС сообщили, что из республиканской школы-интерната в Кызыле (Тува) из-за пищевого отравления госпитализировали более 70 детей.
Позднее по факту ЧП возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.