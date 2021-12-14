В Туве более 70 детей госпитализировали с признаками пищевого отравления

Из республиканской школы-интерната в Кызыле в Туве из-за пищевого отравления госпитализировали более 70 детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

globallookpress.com

© Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua