В Туве более 70 детей госпитализировали с признаками пищевого отравления

Короткая ссылка
Из республиканской школы-интерната в Кызыле в Туве из-за пищевого отравления госпитализировали более 70 детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В Туве более 70 детей госпитализировали с признаками пищевого отравления
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

«В 23:05 (19:05 мск) 13 декабря в инфекционную больницу г. Кызыла госпитализированы из ГБОУ РТ Республиканской школы-интернат 33 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

По состоянию на 05:30 (01:30 мск) число госпитализированных увеличилось до 74 человек.

По предварительным данным, причиной госпитализации является пищевое отравление.

Ранее сообщалось, что девять человек, в том числе трое детей, отравились хлоркой в Татарстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить