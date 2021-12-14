В Туве более 70 детей госпитализировали с признаками пищевого отравления
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- © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua
«В 23:05 (19:05 мск) 13 декабря в инфекционную больницу г. Кызыла госпитализированы из ГБОУ РТ Республиканской школы-интернат 33 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
По состоянию на 05:30 (01:30 мск) число госпитализированных увеличилось до 74 человек.
По предварительным данным, причиной госпитализации является пищевое отравление.
Ранее сообщалось, что девять человек, в том числе трое детей, отравились хлоркой в Татарстане.