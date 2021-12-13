В Татарстане девять человек отравились хлоркой, трое из них дети

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Девять человек, в том числе трое детей, отравились хлоркой в Татарстане.
В Татарстане девять человек отравились хлоркой, трое из них дети
  • РИА Новости

Все они ходили в бассейн, сообщили в региональном Минздраве.

«По информации об отравлении, распространившейся в СМИ и социальных сетях, Минздрав Республики Татарстан сообщает: всего было зафиксировано девять обращений с признаками ингаляционного отравления хлором», — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что три человека на данный момент находятся на обследовании в седьмой больнице Казани, ещё трое — в Детской республиканской клинической больнице.

Как пишет «Реальное время», прокуратура Казани проводит проверку информации об отравлении хлоркой нескольких человек в бассейне в селе Кульсеитово.

В августе сообщалось о возбуждении уголовного дела после отравления семерых детей в бассейне в Тольятти.

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