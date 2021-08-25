Дело возбуждено после отравления семи детей в бассейне в Тольятти
- РИА Новости
Как отмечается, дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным следствия, 19 августа в одно из медучреждений города были доставлены семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна.
По предварительной информации, причиной стало «ингаляционное отравление неизвестным веществом». Исследование показало, что вода с поверхности бассейна не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, в частности остаточный связанный хлор превышен более чем втрое.
В настоящее время состояние всех госпитализированных удовлетворительное.
В июле «Реальное время» передавало, что в Татарстане возбудили дело по факту отравления детей хлоркой в казанском аквапарке «Ривьера».