Дело возбуждено после отравления семи детей в бассейне в Тольятти

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Уголовное дело возбуждено после отравления семерых детей в бассейне в Тольятти, сообщает пресс-служба СК.
Дело возбуждено после отравления семи детей в бассейне в Тольятти
  • РИА Новости

Как отмечается, дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, 19 августа в одно из медучреждений города были доставлены семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна.

По предварительной информации, причиной стало «ингаляционное отравление неизвестным веществом». Исследование показало, что вода с поверхности бассейна не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, в частности остаточный связанный хлор превышен более чем втрое.

В настоящее время состояние всех госпитализированных удовлетворительное.

В июле «Реальное время» передавало, что в Татарстане возбудили дело по факту отравления детей хлоркой в казанском аквапарке «Ривьера».

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