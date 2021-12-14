Уголовное дело возбуждено в Туве после массового отравления детей

После массового отравления детей в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус» возбуждено уголовное дело.

«По результатам предварительной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России («нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД по Туве.

Ранее в МЧС сообщили, что из республиканской школы-интерната в Кызыле в Туве из-за пищевого отравления госпитализировали более 70 детей.

Следственный комитет организовал проверку.