Уголовное дело возбуждено в Туве после массового отравления детей
- РИА Новости
«По результатам предварительной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России («нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД по Туве.
Ранее в МЧС сообщили, что из республиканской школы-интерната в Кызыле в Туве из-за пищевого отравления госпитализировали более 70 детей.
Следственный комитет организовал проверку.