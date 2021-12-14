СК начал проверку из-за отравления более 70 детей в интернате в Туве

Следственный комитет организовал проверку из-за отравления более 70 детей в школе-интернате в Кызыле в Республике Тыве.

Об этом говорится в сообщении СУ СК по республике.

Проверка организована по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следователи осматривают столовую и пищеблок школы-интерната, изымают документацию, а также образцы продуктов и питьевой воды.

По информации СК, 65 детей находятся в состоянии средней тяжести, ещё девять — в удовлетворительном.

Возраст пациентов от 12 до 16 лет.

Ранее в МЧС сообщили, что из республиканской школы-интерната в Кызыле в Туве из-за пищевого отравления госпитализировали более 70 детей.