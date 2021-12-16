Число отравившихся детей в школе-интернате Тувы возросло до 116

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Число детей с отравлением в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус» возросло до 116, заявил глава региона Владислав Ховалыг.
Число отравившихся детей в школе-интернате Тувы возросло до 116
  • РИА Новости

«Число отравившихся в школе-интернате детей увеличилось — на сегодня их 116. К счастью, тяжёлых нет, улучшается состояние даже у тех, у кого отравление оценивалось как средней тяжести», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона добавил, что 30 детей уже пошли на поправку. По его словам, за всеми пострадавшими круглосуточно наблюдают врачи.

Ховалыг добавил, что, по предварительным данным, причиной ЧП стала преступная халатность взрослых — у поставщиков питания для школы подозревают стафилококк.

«Требую проверить, как они проходили медосмотр. Я уже не говорю о нарушениях гигиены в самой столовой. Контроль был слабым», — сообщил он.

Ранее в МЧС сообщили, что из республиканской школы-интерната в Кызыле (Тува) из-за пищевого отравления госпитализировали более 70 детей.

Позднее по факту ЧП возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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