Главврач больницы в Москве Лысенко заявила об усталости медиков из-за смертей от COVID-19

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Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» заявила, что персонал больниц чувствует физическое и эмоциональное истощение из-за летальных случаев COVID-19.
Главврач больницы в Москве Лысенко заявила об усталости медиков из-за смертей от COVID-19
  • Reuters

«История, с которой мы очень сложно справляемся эмоционально, когда поступает семья там из четырёх-пяти человек, а выходит один, это катастрофа не только для этой семьи, но и для нас, мы не можем с этим примириться совершенно», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, ситуация, когда в мирное время умирают целые семьи целиком, — это «ужасная трагедия».

«Вот уже просто ощущается физически усталость персонала, эмоциональная и от бесконечного труда в СИЗах, да, это тоже всё равно имеет место быть», — отметила она.

Ранее Лысенко назвала облысение и потерю слуха последствиями перенесённого COVID-19.

18 декабря вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал тех, кто тяжелее всего перенесёт заболевание штаммом «омикрон».

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