Главврач Лысенко назвала облысение и потерю слуха последствиями перенесённого COVID-19

Главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко заявила в эфире телеканала «Россия 1», что последствия перенесённого COVID-19 могут быть разными: одни пациенты потеряли слух, другие — зрение, некоторые полностью облысели.

«И бесплодие есть от COVID-19, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение», — цитирует Лысенко РИА Новости.

Она добавила, что в её больнице некоторые пациенты до сих пор не могут восстановить обоняние после перенесённого заболевания.

«Причём у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку всё время пахнет тухлым... У нас есть пациенты, которые полностью облысели — и мужчины, и женщины», — рассказала главврач.

Замглавврача медучреждения Сергей Царенко отметил, что к последствиям перенесённого коронавируса также относятся и психические расстройства.

«Вон лежит пациент, которого мы сняли с ЭКМО, сняли с искусственной вентиляции лёгких. Ему 58 лет, до того — здоровый человек, наш коллега. Сейчас у него такие нарушения психики, что мы вынуждены его лечить в условиях реанимационного отделения», — сказал он.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал тех, кто тяжелее всего перенесёт заболевание штаммом «омикрон».