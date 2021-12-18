Вирусолог Волчков назвал тех, кто тяжелее всего перенесёт заболевание штаммом «омикрон»

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Тяжелее всего новый омикрон-штамм коронавируса могут перенести люди, которые ещё ни разу не болели COVID-19 и не прививались от вируса, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Вирусолог Волчков назвал тех, кто тяжелее всего перенесёт заболевание штаммом «омикрон»
  • Reuters

По его словам, для тех, кто уже вакцинировался или переболел, штамм «омикрон» не так страшен.

«Это способ нашей иммунной системе получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те люди, которые не переболели, у них могут быть серьёзные последствия», — сказал Волчков в беседе с URA.RU.

Вирусолог добавил, что переболевшие и вакцинированные уже создают буферную защиту тем, кто не болел и не прививался, так что сейчас вирусу становится всё сложнее добираться до таких людей.

«И «дельте», и «омикрону» всё сложнее и сложнее подобраться к ещё не переболевшим людям, потому что они каким-то образом два года смогли находиться в иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счёт собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность», — заявил он

Всемирная организация здравоохранения ранее опубликовала информационный бюллетень, в котором говорится, что штамм коронавируса «омикрон» выявили уже в 89 странах мира.

В организации подчеркнули, что он распространяется значительно быстрее варианта «дельта».

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