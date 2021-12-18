Вирусолог Волчков назвал тех, кто тяжелее всего перенесёт заболевание штаммом «омикрон»

Тяжелее всего новый омикрон-штамм коронавируса могут перенести люди, которые ещё ни разу не болели COVID-19 и не прививались от вируса, заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, для тех, кто уже вакцинировался или переболел, штамм «омикрон» не так страшен.

«Это способ нашей иммунной системе получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те люди, которые не переболели, у них могут быть серьёзные последствия», — сказал Волчков в беседе с URA.RU.

Вирусолог добавил, что переболевшие и вакцинированные уже создают буферную защиту тем, кто не болел и не прививался, так что сейчас вирусу становится всё сложнее добираться до таких людей.

«И «дельте», и «омикрону» всё сложнее и сложнее подобраться к ещё не переболевшим людям, потому что они каким-то образом два года смогли находиться в иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счёт собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность», — заявил он

Всемирная организация здравоохранения ранее опубликовала информационный бюллетень, в котором говорится, что штамм коронавируса «омикрон» выявили уже в 89 странах мира.

В организации подчеркнули, что он распространяется значительно быстрее варианта «дельта».