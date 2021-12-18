Врач объяснил потерю аппетита при омикрон-штамме

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Врач-физиотерапевт Семён Гальперин объяснил, почему происходит потеря аппетита при инфицировании омикрон-штаммом коронавируса.

«Все простудные заболевания дают приблизительно похожую клинику. Естественно, повышение температуры влияет на аппетит. При болезненном состоянии человеку меньше хочется есть», — приводит РЕН ТВ его слова.

Он отметил, что «омикрон» ещё мало изучен, и заявления учёных о его симптомах пока являются только гипотезами.

Ранее учёные в Великобритании назвали потерю аппетита одним из симптомов инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. 

По данным на 18 декабря, в Великобритании зафиксировали более 10 тыс. случаев инфицирования «омикроном» за прошедшие сутки — это втрое больше, чем было выявлено накануне (3201 случай).

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