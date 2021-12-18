В Совфеде прокомментировали идею «новогодней социальной корзины» для ряда семей
- Reuters
«Против этой инициативы не будешь, потому что на самом деле люди попадают в разные сложные ситуации. В принципе, я не против такой помощи. Возможно, что это действительно будет полезно», — сказал сенатор.
Однако, по его мнению, все должны больше работать над тем, чтобы люди меньше нуждались в подобных инициативах.
«Речь должна идти о том, что качество жизни в нашей стране и уровень достатка семей в России должны быть такими высокими, чтобы подобного плана инициативы были просто подарками, а не преференциями», — добавил Варфоломеев.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России «новогоднюю социальную корзину» для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников.
Депутат отметил, что государство могло бы вручать таким семьям небольшие коробки или пакеты, в которых содержался бы минимальный набор для встречи Нового года или Рождества: небольшая искусственная ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной ёлки.