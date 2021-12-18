В Совфеде прокомментировали идею «новогодней социальной корзины» для ряда семей

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили учредить «новогоднюю социальную корзину» для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников.
В Совфеде прокомментировали идею «новогодней социальной корзины» для ряда семей
  • Reuters

«Против этой инициативы не будешь, потому что на самом деле люди попадают в разные сложные ситуации. В принципе, я не против такой помощи. Возможно, что это действительно будет полезно», — сказал сенатор.

Однако, по его мнению, все должны больше работать над тем, чтобы люди меньше нуждались в подобных инициативах.

«Речь должна идти о том, что качество жизни в нашей стране и уровень достатка семей в России должны быть такими высокими, чтобы подобного плана инициативы были просто подарками, а не преференциями», — добавил Варфоломеев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России «новогоднюю социальную корзину» для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников.

Депутат отметил, что государство могло бы вручать таким семьям небольшие коробки или пакеты, в которых содержался бы минимальный набор для встречи Нового года или Рождества: небольшая искусственная ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной ёлки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить