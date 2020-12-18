Мишустин подписал документы о новогодних выплатах семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о новогодних выплатах по 5 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно.

«Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет. На каждого ребёнка родители или опекуны получат по 5 тыс. рублей», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мишустина, на эти цели будет направлено более 73,5 млрд рублей, выплаты получат около 15 млн детей.

Ранее Минтруд сообщил, что на портал госуслуг менее чем за сутки поступило порядка 200 тыс. заявок на новогодние выплаты на детей в возрасте до семи лет.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.