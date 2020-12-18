Минтруд назвал число поданных заявок на новогодние выплаты на детей

На портал госуслуг менее чем за сутки поступило порядка 200 тыс. заявок на новогодние выплаты на детей в возрасте до семи лет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

«Менее чем за сутки с момента объявления президентом России Владимиром Владимировичем Путиным о назначении новогодних единовременных выплат на детей от нуля до семи лет включительно на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) было подано порядка 200 тыс. заявлений от родителей», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за два часа на портале госуслуг было подано более 100 тыс. заявлений на получение новогодних выплат.

В Пенсионном фонде России назвали порядок получения новогодних выплат на детей.