В Госдуме предложили учредить «новогоднюю социальную корзину» для некоторых семей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России «новогоднюю социальную корзину» для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

«Представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, — учреждение «новогодней социальной корзины», — говорится в обращении.

Депутат отметил, что государство могло бы вручать таким семьям небольшую коробку или пакет, в котором содержался бы минимальный набор для встречи Нового года или Рождества: небольшая искусственная ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной ёлки.

«Затраты на такой набор с лихвой покрыли бы добрые эмоции таких семей — более того, такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения», — отметил Милонов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о новогодних выплатах по 5 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно.