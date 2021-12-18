В Госдуме прокомментировали идею о «новогодней социальной корзине» для ряда семей

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Полина Полетаева
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России предложили учредить «новогоднюю социальную корзину» для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников.
В Госдуме прокомментировали идею о «новогодней социальной корзине» для ряда семей
  • РИА Новости

«Очень добрая и хорошая инициатива. Я бы такую поддержала. Если объективно подойти к этому вопросу, то достаточно много семей, даже получая пособия от государства, всё равно не могут выделить специальные средства для подарков или новогоднего стола», — рассказала депутат.

Она отметила, что такая помощь для малоимущих семей была бы «уместной, доброй и в духе Нового года».

«Подарить кому-то подарок, пусть даже это будет новогодний набор продуктов с небольшой ёлочкой и посещением театра — это маленькое новогоднее чудо», — добавила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России «новогоднюю социальную корзину» для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников.

Депутат отметил, что государство могло бы вручать таким семьям небольшую коробку или пакет, в котором содержался бы минимальный набор для встречи Нового года или Рождества: небольшая искусственная ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной ёлки.

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