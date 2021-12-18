В МИД России потребовали от ОБСЕ осудить действия властей ФРГ в отношении RT

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия требует от ОБСЕ твёрдо осудить поведение главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида касательно телеканала RT.

«ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу», — цитирует РИА Новости заявление Захаровой.

По её мнению, «это преследование».

«ОБСЕ так и будет молчать?... Мы требуем решительного осуждения подобного поведения», — резюмировала Захарова.

Ранее заместитель главного редактора RT Анна Белкина прокомментировала сообщения о том, что немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии.

В пресс-службе телеканала RT назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.