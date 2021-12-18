В МИД России потребовали от ОБСЕ осудить действия властей ФРГ в отношении RT
«ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу», — цитирует РИА Новости заявление Захаровой.
По её мнению, «это преследование».
«ОБСЕ так и будет молчать?... Мы требуем решительного осуждения подобного поведения», — резюмировала Захарова.
Ранее заместитель главного редактора RT Анна Белкина прокомментировала сообщения о том, что немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии.
В пресс-службе телеканала RT назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».
16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.
Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.