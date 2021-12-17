Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев принёс извинения за содеянное

Устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев в интервью «Реальному времени» извинился за содеянное и заявил, что раскаивается.

«Извините меня за то, что я сделал», — сказал он.

Галявиев также заявил о признании вины по всем четырём статьям обвинения.

«Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших», — заявил фигурант.

При этом Галявиев добавил, что совершил преступление сам и его никто не подстрекал.

«Ни в какой секте я не состоял... Я делал всё сам», — утверждает он.

Ранее Галявиеву продлили арест до 11 апреля. 10 декабря ему было предъявлено окончательное обвинение по четырём статьям Уголовного кодекса. Как установило следствие, он пытался подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур».

В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.