Володин заявил о расследовании Госдумой ситуации с законом о школьных онлайн-ресурсах

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Госдума проведёт служебное расследование обстоятельств ситуации с отклонением Совфедом закона об образовании.
Володин заявил о расследовании Госдумой ситуации с законом о школьных онлайн-ресурсах
  • РИА Новости

Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«По итогам этого расследования мы будем делать выводы», — цитирует Володина РИА Новости.

Совфед ранее отклонил закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов для технической правки. 

Сенаторы предложили коллегам из Госдумы создать специальную комиссию, чтобы доработать закон и принять его парламентом.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, во втором чтении «в законе о подготовке кадров вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон».

Она обратилась к статс-секретарю замглавы Минпросвещения Андрею Корнееву, подчеркнув, что это его ошибка.

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