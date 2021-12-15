Матвиенко назвала неконструктивной позицию Кравцова по закону об образовании

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке изменений в закон об образовании.
Матвиенко назвала неконструктивной позицию Кравцова по закону об образовании
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ
  • РИА Новости

«Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги — правда, рычаги слабые, — чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Она выразила недоумение, что министр занял такую позицию, вместо того чтобы продемонстрировать конструктивный подход и вместе доработать документ.

«Я проинформирую правительство, что такие действия недопустимы», — сказала Матвиенко.

Ранее спикер Совета Федерации заявила, что Совфед намерен на заседании 15 декабря отклонить закон о дистанционном образовании из-за несогласованных правок Минпросвещения и попросить Госдуму доработать документ.

По её словам, во втором чтении «в законе о подготовке кадров вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон».

Она обратилась к статс-секретарю замглавы Минпросвещения Андрею Корнееву, подчеркнув, что это его ошибка.

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