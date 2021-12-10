Матвиенко: Совфед 15 декабря отклонит закон о дистанционном образовании
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- РИА Новости
«Во втором чтении в законе о подготовке кадров (речь идёт о дистанционном обучении) вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.
Она обратилась к статс-секретарю замглавы Минпросвещения Андрею Корнееву, подчеркнув, что это его ошибка.
Матвиенко отметила, что Совфед попросит Госдуму внести технические правки.
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил об отсутствии планов полностью переводить вузы на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.