Матвиенко: Совфед 15 декабря отклонит закон о дистанционном образовании

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед намерен на заседании 15 декабря отклонить закон о дистанционном образовании из-за несогласованных правок Минпросвещения и попросить Госдуму доработать документ.

«Во втором чтении в законе о подготовке кадров (речь идёт о дистанционном обучении) вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Она обратилась к статс-секретарю замглавы Минпросвещения Андрею Корнееву, подчеркнув, что это его ошибка.

Матвиенко отметила, что Совфед попросит Госдуму внести технические правки.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил об отсутствии планов полностью переводить вузы на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.