Глава Минобрнауки заявил об отсутствии планов полностью переводить вузы на дистант
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи с преподавателями вузов.
Министр отметил, что есть «разного рода опасения» по поводу того, что вузы перейдут на дистант. Фальков заявил, что «преподавательский состав не даст этого сделать».
«Полный переход на дистант нам точно не грозит», — цитирует его РИА Новости.
При этом министр считает, что наоборот будет «расцвет очных форматов».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин исключил полный переход на дистанционное образование в России.