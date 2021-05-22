Мишустин исключил полный переход на дистанционное образование в России

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В России не планируется полностью переходить на дистанционное образование, заявил на просветительском марафоне «Новое знание» российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин исключил полный переход на дистанционное образование в России
  • РИА Новости

«Мы не будем переводить всю систему образования на дистант. Потому что дорожим тем, что даёт только очная форма преподавания. Взаимодействие между учителем и учеником да и качество обучения неизбежно пострадает», — отметил глава российского правительства.

В частности, по его словам, это актуально для инженерных, естественно-научных и медицинских специальностей в вузах.

Мишустин призвал найти баланс между всеми формами обучения и постараться сохранить личный контакт ученика и учителя.

В начале 2021 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что переход на дистанционное образование в школах в 2020 году был вынужденной и временной мерой, он никогда не заменит очный формат.

Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.

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